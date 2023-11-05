وصول قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

وصلت اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى معبر رفح البري، في إطار دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الاعتداءات الإسرائيلية.

قوافل المساعدات

وتأتي القافلة في إطار المرحلة الثانية من قوافل المساعدات التي أطلقها التحالف الوطني، والتي تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لأهالي قطاع غزة.

وتتضمن القافلة مواد غذائية وطبية وملابس ومستلزمات طبية وغذائية، ومواد بناء وإصلاح.

وتواصل كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوي حياة»، في جميع محافظات الجمهورية دعما لأهالي غزة.