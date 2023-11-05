بعد ارتفاع سعر البنزين.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

بعد ارتفاع أسعار البنزين بأنواعه، بدأ العديد من أصحاب السيارات في التفكير في تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، نظرًا لسعره المنخفض مقارنة بالبنزين، وأيضًا لأنه أكثر نظافة للبيئة مقارنة بالوقود.

ويعد تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي أحد أفضل الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وانعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات للحفاظ على البيئة.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

يقوم أصحاب السيارات بزيارة مركز التحويل لبدء عملية التحويل.

يتم فحص السيارة فنيًا في مركز التحويل عن طريق الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.

تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

استلام السيارة من العميل في يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات ويتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم في الحدود المسموح بها طبقًا للمواصفات.

للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين في السيارة المحولة، إذ تتم عملية تحويل السيارة عبر إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلو السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطائه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.

يتراوح وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من نحو ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة.