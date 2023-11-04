الدين لله وليس للبشر.. لقاء الخميسي تحسم الجدل حول ديانتها الحقيقية|مفاجأة عن والدتها (شاهد)

أثارت الفنانة لقاء الخميسي شكوك وحيرة جمهورها حول ديانتها، بعد ظهورها وهي تردد الترانيم والأناشيد المسيحية داخل إحدى الكنائس، مما جعلها تشغل حديث الجمهور وتتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

لقاء الخميسي تزيح الستار عن ديانتها الحقيقية:

سرعان ما خرجت لقاء الخميسي عن صمتها لتحسم الجدل حول ديانتها الحقيقة، ووجهت رسالة لكل منتقديها من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لقاء الخميسي

كتبت لقاء: "اسمي لقاء عبدالملك عبدالرحمن الخميسي مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي آشورية مسيحية، وديانتي مسلمة".

أضافت: "لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري، أنا أحترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها طالما لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره يا سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة مع بعض واحترامنا لبعض واجب إنساني".

لقاء الخميسي عبر انستجرام

لقاء الخميسي عن جدل ديانتها الحقيقية: "الله عالم بما في القلوب"

تابعت الخميسي: "طول عمرنا عايشين وجيرانا مسيحيين وبيفطرو معانا في رمضان واحنا بنحتفل معاهم في الأعياد يعني ليس لك أي علاقة باعتقادات الآخر".

أردفت: "يجب علينا أن نتقبله بما هو عليه لأنه واجب إنساني طالما لم يسبب لك الأذى وفي النهاية الله لا يحتاج إلى وصاية البشر فالله عالم بما في القلوب".

لقاء الخميسي

اختتمت لقاء الخميسي رسالتها: "الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواءً مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا الدين لله، وليس لإرضاء البشر كفاية بقى زهقنا من الجهل والإصرار عليه!".

آخر أعمال لقاء الخميسي:

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي دورها في مسلسل "إجازة مفتوحة"، وشاركها البطولة نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم أشرف عبدالباقي، وسميحة أيوب، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وهشام إسماعيل، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

لقاء الخميسي

تدور أحداث "إجازة مفتوحة" حول زوج يتعرض لأزمة في عمله ويفصل منه ويضطر للجلوس في المنزل فتتبدل الأدوار، إذْ يقوم هو بكل مسئوليات المنزل وتقوم زوجته بالإنفاق.