الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تعليق صادم من لقاء الخميسي على الحجاب

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

أثارت تصريحات الفنانة لقاء الخميسي جدلاً واسعاً حول ديانتها، مشيرة إلى أنها تعتنق الديانة الإسلامية عن طريق الوراثة، ولكنها لم تُسأل عن أي ديانة تُفضل الانتماء لها، وذلك بسبب أنها ولدت وجدت والدها مسلمًا فورثت منه ديانته مثلما ورثت جنسيته.

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي: أنا مصرية بالوراثة ومسلمة بالوراثة

كشفت لقاء الخميسي خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep "في العمق"، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قائلة: "إحنا بنورث دينا، حد مبيورثش الدين من الأب، أنا مصرية بالوراثة ومسملة بالوراثة، وأخدت دين أبويا، ولم اسئل أنا عايزة أبقى إيه، هل ده لي علاقة من أني مصرية، هل دا تقليل من ديني؟! أنا واضحة بشكل كافي ومش مجبرة أقول حاجة ليها معنى تاني، إحنا واخدين دينا بالوراثة".

لقاء الخميسي

أضافت لقاء الخميسي: "كان ممكن اصحى من نومي الآقي أبويا مسيحي وأبقا مسيحية، أنا مخترتش الناس بتعاقبني ليه، لو ليا جار مسيحي أنا مبحبوش بعقابه ليه، هو ماله هو صحي لقى أبوه مسيحي المفروض ينتحر أو أموته مثلا، المسلميين والمسيحيين بالوراثة، أنا أنتيم عمري مسيحي، هل معناها أني أنا مسلم والمسيحين وحشين.

تابعت لقاء الخميسي: النقاب غير مذكور في القرآن، وعمري ما قلت إنه مُبتدع، وربنا قال "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، هي حتة قماشة على الصدر.

لقاء الخميسي

أكملت لقاء الخميسي حديثها: "في 3 أصحابي فقط في حياتي، عرفتهم قبل محمد عبد المنصف، هم إيهاب العدلي ده كان بيلبسني من وأنا لسة في المعهد، وجرجس مهندس ديكور وكان معايا في المعهد، وأدهم انتيمي سوري، وحاليا كل واحد مننا في حتة".

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