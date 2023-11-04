السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفركوزن على قمة الدوري الألماني

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

واصل باير ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو انطلاقته المميزة في مسابقة الدوري الألماني، بعدما عزز تصدره جدول ترتيب البوندسليجا.
 

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باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو على قمة الدوري الألماني

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أنتصر باير ليفركوزن على هوفنهايم بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الألماني.

أحرز فلوريان فيرتز هدف ليفركوزن الأول في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف جريمالدو ثاني الأهداف قبل الشوط الأول لنيتهي بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

لكن في الشوط الثاني أحرز هوفنهايم هدفين ليعدل النتيجة عبر أقدام أستون ستاش وفيرجوست في دقيقتين (56، 58)، قبل أن يسجل جريمالدو هدف التقدم والانتصار لليفركوزن في الدقيقة 70.
 

عزز باير ليفركوزن صدارته في جدول ترتيب الدوري الألماني ورفع رصيده إلى 28 نقطة بعد تحقيق 9 انتصارات والتعادل في مباراة وحيدة دون تلقي الخسارة، فيما يتوقف رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز السادس.
 

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