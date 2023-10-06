ليفركوزن يواصل انتصاراته بفوز جديد على مولده في الدوري الأوروبي

فاز فريق باير ليفركوزن الألماني على نظيره مولده النرويجي بهدفين لهدف، في ثاني جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وجاء فوز ليفركوزن كامتداد لسلسلة لانتصاراته في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الاسباني تشافي ألونسو في مختلف البطولات.

ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط حيث فاز في الجولة الأولى على نظيره هاكين السويدي برباعية نظيفة.

ويخوض باير ليفركوزن مباراته الثالثة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي أمام قرة باغ الأذربيجاني في نهاية الشهر الجاري.

وعلى صعيد الدوري الألماني فيحتل باير ليفركوزن المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، ويعد الأكثر تسجيلًا والأقوى دفاعًا أيضًا خلف بايرن ميونيخ.