باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو على قمة الدوري الألماني

يقدم باير ليفركوزن بقيادة مدربه الواعد تشابي ألونسو، مستويات مميزة في مسابقة الدوري الألماني، تكللت بتواجده على قمة جدول الترتيب.

فاز ليفركوزن على كولن بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني، وسجل الأهداف كل من، جوناس هوفمان، وفريمبونج، وفيكتور بونيفايس.

أصبح باير ليفركوزن على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني، ليبتعد عن أقرب ملاحقيه شتوتجارت بفارق نقطة، بعدما جمع رجال تشابي ألونسو 19 نقطة خلال سبع مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.

وكان تشابي ألونسو تولى قيادة باير ليفركوزن في الموسم الماضي، تحديدا في شهر أكتوبر من عام 2022، والذي قدم مستويات مميزة مع الفريق الألماني منذ قيادته له.