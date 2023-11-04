مرموش يحقق رقما غائبا عن فرانكفورت منذ 2006

حقق الدولي المصري عمر مرموش مهاجم اينتراخت فرانكفورت رقما مميزا مع فريقه بعد تسجيله ثنائية في شباك يونيون برلين في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.



سجل مرموش هدفين في الدقائق الثانية و14 على نحو الترتيب ليحقق رقما قياسيا مع فرانكفورت.



أصبح النجم الدولي مرموش أسرع لاعب مع فرانكفورت يسجل هدفين في البوندسليجا منذ 17 عاما.



ونجح مرموش في 14 دقيقة بتسجيل هدفين في شباك يونيون برلين، ليكون أسرع لاعب في صفوف فرانكفورت يسجل ثنائية منذ ألبيرت سترايت الذي كان أحرز هدفين في شباك بوخوم في أول 6 دقائق من عمر اللقاء.



ووصل مرموش إلى هدف السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، ليصل إلى الهدف الـ13 مع فريق في 72 مباراة.



وتعتبر تلك المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها مرموش في مسابقة الدوري الألماني.

