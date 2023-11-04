قصف عنيف ومُتبادل على الحدود بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي

استمر القصف المُتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

واستهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي، هي الجرداح وجل العلام وحدب البستان والمالكية.

وفي المقابل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف مناطق الضهيرة ويارون وعيترون وعيتا الشعب وجبين وشيحين وراميا وميس الجبل وطيرحرفا.

ودوت صفارات الإنذار في مقر قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفل) في الناقورة، من جراء القصف الإسرائيلي.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، السبت: "رصدت خلال الساعة الماضية عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يقصف الجيش الإسرائيلي حاليًا أهدافًا لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من خطاب ألقاه زعيم حزب الله حسن نصر الله، في أول ظهور له منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وما تلاه من غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة.

وقال نصر الله، الجمعة، إن الحزب منخرط بالفعل في قتال غير مسبوق عبر الحدود مع إسرائيل، وهدد بمزيد من التصعيد مع تواصل الحرب منذ 4 أسابيع بين إسرائيل وحماس.

لكن في خطابه التليفزيوني، لم يصل نصر الله إلى حد الإعلان عن دخول حزب الله في الصراع بشكل كامل.

وأضاف أن حزب الله "لن تردعه التحذيرات الأمريكية بالبقاء بعيدًا عن الحرب"، وفي إشارة إلى الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، قال إن هذه السفن الحربية في البحر المتوسط "لن تخيفنا".

وحذر نصر الله من أن "حزب الله مستعد لكل الخيارات، ويمكننا اللجوء إليها في أي وقت"، وأضاف أن القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "لن يقتصر على النطاق الذي شهدناه حتى الآن".

حسن نصر الله يُوضح تحركات حزب الله اللبناني لمساعدة غزة ضد إسرائيل:

أوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، "حسن نصر الله"، عن الخطوات التي قام ويقوم بها الحزب لمساعدة الفلسطينيين في حربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، مساء الجمعة.