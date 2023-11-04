السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريستيانو رونالدو بتشكيل النصر المتوقع أمام الخليج في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تقام مباراة النصر السعودي والخليج في الجولة الـ12 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

 

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تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الخليج 

تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الله مادو، عبدالإله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ويتواجد فريق النصر السعودي في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 25 نقطة، فيما يقع نظيره فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف فى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

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