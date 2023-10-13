كريستيانو رونالدو يواجه عقوبة جديدة مع النصر السعودي في إيران

دوري أبطال أسيا

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عقوبة الجلد في إيران، خلال سفره مع العالمي لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.



وكشفت تقارير صحفية أن الدون لقى ترحيبًا كبيرًا من الجماهير الإيرانية فور وصوله مع بعثة النصر خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن اللاعب البرتغالي حصل على هدايا كثيرة من مشجعين إيرانيين، حيث قُدم له سجاد فارسي مخصص ولوحات عديدة له.

وأوضحت التقارير أن لوحة تسببت في للهجوم الكبير عليه من الجماهير الإيرانية، والتي حصل عليها من الفنانة فاطمة حميمي، والتي وجدوها بعض المتشددين الإيرانيين لافتعال مشكلة.

وقام رونالدو بتقبيل الفتاة على رأسها، بعدما رأها مصابة بشلل شبة كامل، حيث كانت تستخدم كرسيًا متحركًا، كما أنها لا تستخدم يديها، لكنها تستخدم قدميها للرسم.

وشددت على أن تصرف الدون يواجهه عقوبة الجلد 99 مرة في إيران، فيما أكدت التقارير أن الفتاة كانت سعيدة للغاية بعدما قام الدون بالترحيب بها وتقبيلها.

ويقدم رونالدو مستويات كبيرة مع النصر السعودي خلال الموسم الحالي، حيث نجح في التتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتي تعد بأول ألقاب الدون مع العالمي، حيث جاءت على حساب الهلال، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية من البطولة.