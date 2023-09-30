بالأرقام.. كريستيانو رونالدو يتفوق على صفقات الدوري السعودي

يتفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على صفقات الدوري السعودي بعد مرور 8 أسابيع من المسابقة.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة الدوري السعودي برصيد 10 أهداف بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه حيث يأتي في الوصافة كل من ميتروفيتش وسالم الدوسري وساديو ماني وموسى ديمبلي ومراد باتنا ومالكوم، كما ينفرد رونالدو بقائمة الأكثر صناعة للأهداف بواقع 5 تمريرات حاسمة، ليتفوق بذلك على جميع الصفقات التاريخية التي انضمت إلى الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية.

استطاع فريق الكرة الأول بنادي النصر الفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثامنة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل تاليسكا هدف العالمي الأول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وأدرك هدف التعادل للطائي اللاعب فيرجل ميسيدجان في الدقيقة 79، وأحرز هدف فوز النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87 من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة 2 ـ 1.

يتواجد فريق النصر السعودي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بجدول ترتيب الدوري، فيما يقع نظيره الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة.