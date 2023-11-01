كريستيانو رونالدو يسخر من فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

لجأ الدون كريستيانو رونالدو إلى حسابه عبر موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام للتعليق لأول مرة على فوز غريمه ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة، في إشارة منه أيضًا إلى أن الأرجنتيني لم يستحق الجائزة إلا في خمس مناسبات.

كريستيانو رونالدو

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فاز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة الليلة الماضية في باريس بحفل توزيع الجوائز.

وجاء في المنشور الذي نشره رونالدو: "ميسي حصد 8 كرات ذهبية بدلًا من 5".

وأضاف: "لقد اتجه للاعتزال في ميامي، على الرغم من أنه بدأ بالفعل وكأنه اعتزل خلال وجوده في نادي باريس سان جيرمان استعدادًا لكأس العالم"، وأردف: "أنه فاز بكأس العالم، ولكن بركلات جزاء".

وأكمل "ميسي حصل على ٨ كرات ذهبية، وكان ينبغي أن يحصد ٥ فقط فقد نال الكرة الذهبية لإنييستا وتشافي، وليفاندوفسكي الذي فاز بستة ألقاب في موسم واحد، وهالاند الذي كان هدافًا رائعًا.

وفي تعليقه أسفل الفيديو على إنستجرام، وضع رونالدو أربعة رموز تعبيرية ضاحكة - لكن من غير المؤكد ما الذي يعنيه نجم مانشستر يونايتد السابق بالضبط.

وغرد المذيع بيرس مورجان، الذي أجرى مؤخرًا مقابلة مع رونالدو، في وقت سابق اليوم: "فوز ميسي بالكرة الذهبية هذا العام هو دليل إضافي على أن نظام "الكرة الذهبية" بأكمله مزور.

وكان ميسي حصد الكرة الذهبية الثامنة له في تاريخه وهو رقم قياسي جديد ناله الليلة الماضية في باريس في حفل توزيع الجوائز.

حقق صانع الألعاب الأرجنتيني الفوز القياسي الليلة الماضية في باريس ليتقدم بثلاثة أهداف على مهاجم النصر رونالدو.

ونشر الصحفي الإسباني توماس رونسيرو مقطع فيديو قال فيه: "مرحبًا أيها الأصدقاء ما كنا نعلم أنه حدث هو أنهم كانوا سيمنحون ميسي كرة ذهبية أخرى مرة أخرى.