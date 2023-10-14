كريستيانو رونالدو يكسر رقم كاسياس التاريخي

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم رقم الأسطورة الإسبانية إيكر كاسياس حارس مرمى الماتادور المعتزل، ليواصل صاروخ ماديرا كتابة التاريخ مع منتخب البرتعال خلال مسيرته الكروية.

رونالدو يواصل كتابة التاريخ

حقق منتخب البرتغال الفوز على نظيره السلوفاكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل كريستيانو رونالدو هدفين، ليكسر رقم إسكر كاسياس الذي كان في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر لاعب انتصارًا بالمباريات الدولية في التاريخ مع المنتخبات.

حقق منتخب البرتغالي الانتصار رقم 122 في وجود كريستيانو رونالدو بالمواجهات الرسمية والدولية، متخطيًا رقم إيكر كاسياس صاحب 121 انتصار مع منتخب إسبانيا خلال مسيرته.

يأتي رونالدو في المركز الثاني حاليًا خلف سيرجيو راموس الذي نجح في تحقيق 131 انتصار مع الماتادور الإسباني، وبفارق كبير عن ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين بـ 110 انتصار.

وخلال مباريات رونالدو مع منتخب البرتغال وفي المواجهات الدولية تمكن الأسطورة من تسجيل 125 هدف في المباريات الدولية، وهو الأكثر حول العالم في تلك الإحصائية.

قائمة أكثر لاعب انتصارًا بالمباريات الدولية في التاريخ

وضمت قائمة أكثر لاعب حقق الانتصار في المباريات الدولية تاريخيًا مع المنتخبات كل من:-

سيرجيو راموس "منتخب إسبانيا" بـ 131 فوز.

كرستيانو رونالدو "منتب البرتغال" بـ 122 فوز.

إيكر كاسياس "منتخب إسبانيا" بـ 121 فوز.

ليونيل ميسي "منتخب الأرجنتين" بـ 110 فوز.

مباراة البرتغال المقبلة ستكون أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم الاثنين المقبل 16 اكتوبر في تصفيات أمم أوروبا 2024، وفيها سيواصل رونالدو بحثه عن الأهداف ولانتصارات للوصول لهدفه مع منتخب بلاده.