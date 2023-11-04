قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بسوريا

استهدف قصف صاروخي قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

العدوان الإسرائيلي على غزة:

بعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على غزة، ومع تصاعد وتيرة العنف، أصبحت القواعد العسكرية الامريكية في هدفا لمقاتلين في سوريا والعراق، ففي يوم 30 أكتوبر سقطت 4 صواريخ بقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي الأنبار.

قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية:

كانت أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، نقلًا عن مصادر، بإحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية.