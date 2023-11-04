السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بسوريا

قصف صاروخى يستهدف
قصف صاروخى يستهدف قاعدة أمريكية بسوريا

 استهدف قصف صاروخي قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى النصر للأطفال في غزة

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وزير الأوقاف الفلسطيني يفضح جرائم الاحتلال في غزة.. قصف مئات المساجد (فيديو)

العدوان الإسرائيلي على غزة:

 بعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على غزة، ومع تصاعد وتيرة العنف، أصبحت القواعد العسكرية الامريكية في هدفا لمقاتلين في سوريا والعراق، ففي يوم 30 أكتوبر سقطت 4 صواريخ بقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي الأنبار.

قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية:

 كانت أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، نقلًا عن مصادر، بإحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية.

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