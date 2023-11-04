وزير الأوقاف الفلسطيني يفضح جرائم الاحتلال في غزة.. قصف مئات المساجد (فيديو)

قال الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن البنية الأساسية في قطاع غزة في حالة انهيار تام، وهناك عدة آلاف من الشهداء تحت الأنقاض لم يتم انتشال جثامينهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الإصابات وبعضهم تعرض لعاهات مستديمة.

أضاف الشيخ حاتم البكري، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مئات المساجد والمؤسسات بعضها بشكل كلي أو جزئ، بالإضافة إلى تعرض مستشفى الشفاء للقصف والذي يعد المستشفى الأم للقطاع والمستشفى الإندونيسي، لافتا إلى أن غزة تتعرض لحرب لا تبقى ولا تذر.

عدد الشهداء في قطاع غزة يزيد عن 10 آلاف شهيد

وأشار إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة يزيد عن 10 آلاف شهيد حتى الآن منذ بداية حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.



وأوضح وزير الأوقاف الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 200 ألف وحدة سكنية منذ بداية حربة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أي أن نصف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيكون في العراء.



ولفت وزير الأوقاف الفلسطيني، إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية ارتفع إلى 130 منذ بداية قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أنه لا يسمح بالصلاة في المسجد الأقصى إلا أعداد معينة وتشديد إجراءات التفتيش.

وتابع وزير الأوقاف الفلسطيني، أن عدد الشهداء من الأطفال حتى الآن وصل إلى 3500 منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يستهدف قتل الأطفال والنساء بشكل مسعور بشكل جنوني.



