إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دهشور

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قد تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حداث ووجود مصابين بطريق الفيوم بعد دهشور.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين اتجاه الفيوم نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى المركبتين.

أسفر الحادث عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة