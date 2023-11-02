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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دهشور

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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الأوضاع في غزة .. نقص حاد في الغذاء والاحتياجات الأساسية

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حادث تصادم يصيب ٦ اشخاص أعلى محور ٢٦ يوليو بالجيزة

قد تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حداث ووجود مصابين بطريق الفيوم بعد دهشور.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين اتجاه الفيوم نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى المركبتين.

أسفر الحادث عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة

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