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الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب 5 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الفيوم الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وفى سياق اخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، له معلومات جنائية بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان يتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .. وقد أسفر التعامل عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الأيس وزنت 2 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- بندقية آلية وعدد 2 خزينة– عدد من الطلقات النارية).  

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الورقية