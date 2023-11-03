تفعيل قيمة «الوفاء» ضمن مبادرة« أنا الراقي بأخلاقي» بمعاهد الشرقية الأزهرية

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، جاهزية جميع الإدارات والمعاهد، لتفعيل قيمة " الوفاء" ضمن مبادرة « أنا الراقى بأخلاقي» للفصل الدراسي الأول للعام الدرسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ اعتبار‌ا من غدََا السبت الموافق الرابع من نوفمبر ٢٠٢٣.

وأضاف رئيس المنطقة أن المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي، في غرس القيم الرفيعة في المجتمع المصري، على نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهادمة ليكون قدوة حسنة للجميع.

وأوضح منسق المبادرة لمنطقة أزهر الشرقية، أنه تم تفعيل قيمة "الصبر" لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والاعدادية بجانب طلاب المرحلة الثانوية، منوهََا أن تلاميذ رياض الأطفال بجميع الإدارات سوف يستمر تفعيل سلوك النظافة للأسبوع الخامس على التوالي.

وذكر منسق المنطقة أن المعاهد بمختلف الإدارات التعليمية؛ نفذت فعاليات قيمة الصبر من خلال عدد من الأنشطة منها مسابقات التربية الفنية، والقصة القصيرة، والمسرحيات، وكذلك فقرات مختلفة للإذاعة الأزهرية لطابور الصباح بكافة المعاهد.

كما قام مُنسقي المعاهد بعقد ندوات تربوية لتعكس قيمة الصبر، منوها بأنه سيتم تناول قيمة الوفاء، اعتبارا من غد السبت، يليها قيمة "الأمانة"، على أن تنتهي قيم الفصل الدراسي الأول" بالنظام" وقد تخصص لكل قيمة أسبوعين دراسيين حتى يتشبع الطالب بالقيمة المتناولة ويبقي أثرها لفترة زمنية طويلة .

ولفت منسق المنطقة إلى أن من أهم الايجابيات لهذه المبادرة حتى الآن انها أتاحت الفرصة أمام الطلاب الموهوبين لصقل وتننمية مواهبهم في مجالات الخطابة، والإنشاد، والإلقاء ، والتمثيل، والتعبير الفني، فضلاً عن تنمية المهارات الشخصية لمعظم الطلاب، كما أن المبادرة شهدت استحسان وتفاعل إيجابي بين الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك بين أفراد المجتمع المدني بمحافظة الشرقية.