أغذية القليوبية تضبط طن فول سوداني غير محتفظ بخواصه الطبيعية ببنها

بتوجيهات الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة ، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية ، وتحت إشراف الدكتور فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي ،

قام مكتب مراقبة الاغذية ببنها بحملة تفتيشية علي أحد المنشآت الغذائية وتم ضبط ٤٠ شيكارة فول سوداني بوزن ٢٥ كجم للشيكارة الواحدة مايعادل طن فول سوداني غير محتفظ بخواصه الطبيعية

كمًا تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة

و توصية الجهات المعنية بغلق المنشأة لوجود خطر داهم علي الصحة العامة

وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف..

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية و سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية..

شارك في الحملة أحمد جاد مراقب اول الاغذية ببنها ومفتشي الاغذية و السيد سيد احمد و احمد قايتباي و مصطفى عزب وعلي البحيري