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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير دفاع الاحتلال يوجه رسالة لسكان غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

وجه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، كلمة اليوم  الخميس لسكان غزة، قال فيها إن من يساعد في عودة الإسرائيليين الأسرى سيحصل على حصانة له ولعائلته، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

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وأوضح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات صحفية، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يعملون في عمق قطاع غزة، ويدمرون القوة العسكرية لحماس. 
وخاطب بيني جانتس سكان غزة قائلا: من يساعد في عودة المختطفين سيحصل على حصانة له ولعائلته، ومن يأسر أطفالا ونساء سيحكم عليه بالإعدام.

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وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك خسائر في صفوف جيش الاحتلال خلال العملية البرية في قطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل مصممة على تحقيق أهداف الحرب ولن بوقفها شيء.

توغل في غزة

وأوضح نتنياهو في كلمته، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في أطراف مدينة غزة وحقق نجاحات مبهرة للغاية، زاعما: نحن نحرز تقدما ولا شيء سيوقفنا، هناك خسائر في صفوف قواتنا للأسف ولكننا مصممون على تحقيق أهداف الحرب.

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