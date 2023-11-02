الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بعد ساعات من حصوله على ميراث ضخم .. سيدة أمريكية تقتل زوجها بالسم

سيدة أمريكية تقتل
سيدة أمريكية تقتل زوجها بالسم

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة من ولاية داكوتا الشمالية بتهمة قتل زوجها من خلال استخدام السم من بغرض الحصول على الميراث البالغ 30 مليون دولار الذي حصل عليه قبل ساعات فقط من وفاته.

 

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أشارت سجلات الشرطة أن إينا ثيا كينوير، البالغة من العمر 47 عامًا، قتلت ستيفن إدوارد رايلي جونيور، صاحب ال 51 عامًا، عن طريق إطعامه مضادًا للتجمد في 3 سبتمبر، وهو اليوم الذي التقى فيه بمحاميه للحصول على ميراثه الضخم عن والديه.

سيدة أمريكية تقتل زوجها بالسم

ويعتقد المحققون أن دافع الطمع كان وراء جريمة كينوير خاصة بعد تأكدها من نيته الانفصال بمجرد حصوله على الميراث.

وقالت كينوير للمحققين إنها تعتقد أنه يحق لها الحصول على الثروة باعتبارها زوجته بموجب القانون العام وكانت تخطط لتقاسم الميراث مع ابن رايلي.

 

وقال شهود للشرطة إن رايلي أصيب بتوعك شديد في 3 سبتمبر الماضي، لكن زوجته لم تطلب الإسعاف حتى اليوم التالي.

عندما وصل المسعفون وجدوا رايلي ينازع في منزله في مينوت وجرى نقله إلى مستشفى ترينيتي في مينوت قبل نقله لاحقًا إلى مستشفى بسمارك حيث توفي في اليوم التالي.

سيدة أمريكية تقتل زوجها بالسم

وادعت الزوجة للسلطات أن رايلي كان يشرب الخمر بكثرة وأصيب بضربة شمس في اليوم السابق.

 

وخلص تشريح الجثة إلى أنه لم يكن يشرب الخمر وتوفي بعد تناول مضاد للتجمد.

سيدة أمريكية تقتل زوجها بالسم

وكشف تفتيش الشرطة لمنزل الزوجين عن زجاجة Windex تحتوي على ما يشتبه في أنه مضاد للتجمد داخل زجاجة عصير في المرآب الخاص بالزوج.

 

ونفت كينوير هذه الاتهامات في سلسلة من المنشورات غير المتماسكة على فيسبوك.

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