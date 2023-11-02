انجلينا جولي: إسرائيل حولت غزة إلى مقبرة جماعية للأطفال

شنت أنجلينا جولي حرب كلامية ضد الكيان الصهيوني انتقدت فيها إسرائيل بشدة واتهمت المجتمع الدولي بمساعدة الجرائب التي ترتكب ضد المدنيين في قطاع غزة.

أنجلينا جولي

أنجلينا جولي: هذا قصف متعمد للسكان المحاصرين ممن لايملكون مكاناً للفرار إليه

وقالت الممثلة الأمريكية عبر منشور لها على حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "هذا قصف متعمد للسكان المحاصرين ممن لايملكون مكاناً للفرار إليه، لقد ظلت غزة سجنا مفتوحا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن وتتحول بسرعة لآن إلى مقبرة جماعية، وأضافت 40% من القتلى هم أطفال أبرياء".

وأكملت أنجلينا " عائلات بأكملها تباد من على وجه الأرض بينما يراقب العالم كما يتعرض يتعرض ملايين المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للموت الجماعي بدعم من عدد من الحكومات من حول العالم، كل ذلك في حين يعيشون تحت وطأة الحرمان من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية". ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

أنجلينا جولي

وكانت انجلينا نشرت بيان رسمي لها بصفتها سفيرة للسلام العالمي، الأحد الماضي، جاء فيه: "مثل الملايين حول العالم، قضيت الأسابيع الماضية في حالة غضب بسبب الهجوم الإرهابي في إسرائيل، ومقتل العديد من المدنيين الأبرياء، وأتساءل عن أفضل السبل للمساعدة". وأدعو الله من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تتحمل الألم الذي لا يمكن تصوره بسبب مقتل أحد أحبائها.

وتابعت: "ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي". "لكن هذا لا يمكن أن يبرر الخسائر في الأرواح البريئة الناجم عن قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الغذاء أو الماء، ولا إمكانية للإجلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثاً عن ملجأ".وكما أشارت جولي في منشورها، فإن عدد سكان قطاع غزة يقدر بنحو 2.2 مليون نسمة، نصفهم تقريبًا (47.3٪) من الأطفال، وفقًا لـ NPR.

وأشارت الممثلة أيضًا إلى أن سكان غزة يعيشون تحت الحصار العسكري الإسرائيلي منذ عام 2007، والذي قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 2022 إنه "يعزل قطاع غزة فعليًا عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".

وقالت جولي: "إن شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل هي جزء صغير مما هو مطلوب فالتفجيرات والهجمات المستمرة على القطاع تزيد معدل العجز في كافة الاحتياجات الإنسانية، وتابعت: "إن الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب". "إن الإنسانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار. فحياة الفلسطينيين والإسرائيليين - وحياة جميع الناس على مستوى العالم - لها أهمية متساوية."

أنجلينا جولي

وأضافت جولي: "يجب القيام بكل ما من شأنه منع سقوط ضحايا من المدنيين وإنقاذ الأرواح"، مشيرة إلى أنها تتابع تقارير وبيانات منظمة أطباء بلا حدود بشأن الحرب.

وفي نهاية البيان، حثت الممثلة متابعيها على قراءة بيان أصدرته منظمة أطباء بلا حدود يوم السبت يدعو بالمثل إلى "وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الوفيات في غزة والسماح بالإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

أنجلينا جولي

وقالت المنظمة: "إن تصرفات زعماء العالم ضعيفة للغاية وبطيئة للغاية، لأن قرار الأمم المتحدة غير الملزم بهدنة إنسانية لم يفعل شيئاً لكبح جماح العنف العشوائي الذي أطلق العنان له على شعب لا حول له ولا قوة". ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات أقوى لحث إسرائيل على وقف إراقة الدماء".