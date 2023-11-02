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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السبت.. محاكمة مُتهم بالانضمام لـ"تنظيم القاعدة"

محاكمة أرشيفية
محاكمة أرشيفية

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مُجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، يوم السبت، مُحاكمة مُتهم في الحكم صادر ضده المُتهم مع آخرين سبق الحكم عليه تهمة الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي.

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم بين عامي 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، حيث أسس وأدار المتهمون جماعة على خلاف أحكام القانون؛ لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.

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