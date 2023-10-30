الخداع بشهادة وفاة.. رضيعة تتحول لسلعة على الفيسبوك !

تهون قيمة البشر لدى بعض بني آدم الذين خدعهم الشيطان لدرجةٍ تقشر منها الأبدان، ويصل الجُناة لقناعة تُسول لهم فكرة التعامل مع ذوي الحاجة كما لو كانوا سُبلاً لتحقيق مآربهم اللئيمة.

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وفي قصتنا اليوم تجرد رجل وامراة من مشاعر الإنسانية، وقاما بخداع أم أرادت الخير لرضيعتها ولم تعلم أن موافقتها على مُخططها ستجعل رضيعتها سلعةً تُباع وتُشترى !.

مُخطط خبيث لبيع رضيعة بحيلة شيطانية

وتقول أوراق القضية إن المُتهمين أيمن وهدى خطفا بالتحيل طفلة حديثة الولادة، إذا استغلا عُسر وعوز والدتها وعدم وجود مُعيل لها ولأبنائها.

فقام المُتهمان بتبني الصغيرة الوليدة مُوهمين إياها بحُسن رعايتها وما إن تحصلا عليها حتى أنبئوها بوفاة الرضيعة من أجل إقصائها عن كنف والدتها.

وجاء ذلك لتمهيد عرضها للبيع عبر حسابٍ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قاصدين الحصول على مبلغٍ مالي مقابل الطفلة.

إتجار البشر - أرشيفية

وتضمنت أوراق القضية شهادة الأم عن الواقعة، وقالت في التحقيقات إنها ونظراً لمرورها بضائقة مالية وعدم وجود مُعيل لها لوفاة زوجها والدة الطفلة تبادر لذهنها البحث عن أسرة تكفل طفلتها وكان مرد ذلك الفكر هو عدم قدرتها على الإنفاق.

وجاء ذلك بخلاف أن أهلية زوجها لم يُساهموا في الإنفاق عليها، فأفصحت عما بداخلها لشقيقتها إلهام التي قررت مُساعدتها ودونت رغبتها في إيجاد أسرة لتبني الطفلة على صفحات التواصل الاجتماعي.

فتواصلت الشقيقة مع المُتهم، وأردفت قائلة بأنها هاتفت المتهم الذي أبدى استعداده لكفالة الطفلة وحسن رعايتها عقب وضعها مباشرة.

وأشارت إلى أنه في يوم ميلاد الضحية استلم المُتهمين الطفلة، وفي اليوم التالي قالت شقيقتها إن المُتهم الأول أخبرها بوفاة الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء بالدم وإصابتها بضيقٍ في التنفس، فهاتفته لاستبيان الأمر فرفض الإفصاح عن مكان تواجد الطفلة وأغلق هاتفه.

وأقر المُتهم بأنه عرض الطفلة للبيع عبر حسابٍ عبر موقع فيسبوك، وأضافت زوجته بأنها عرفت أن زوجها تواصل مع سيدة تُدعى آيات، وعند التوجه لمكان سكنها في الشيخ زايد لإتمام عملية البيع جرى القبض عليهم.

وتجري مُحاكمة المُتهمين حالياً أمام محكمة الجنايات مع انتظار حُكم القصاص العادل في حقهما.