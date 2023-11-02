إصابة مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة على الحدود المصرية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، إصابة مجندة إسرائيلية من كتيبة كراكال بجروح خطيرة على الحدود المصرية، دون الإفصاح عن أسباب وكيفية إصابتها، وفق لما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.



وفي تحديث له بشأن الحرب في قطاع غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مقاتلي حركة حماس تمكنوا من قتل ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 خلال معارك غزة، إذ يعد ذلك أعلى منصب بالجيش تعترف إسرائيل بمقتله منذ بداية الهجوم البري على القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" (الجناح العسكري حركة حماس) أنها دمرت "ناقلة جند صهيونية قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105".

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب، اليوم الخميس : أنها دمرت "دبابةً صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة (الياسين 105)".

واعترف جيش الاحتلال اليوم الخميس مقتل ضابط في سلاح المدرعات في اشتباكات مع مقاومين في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم أيضا مقتل قائد الكتيبة 53 وإصابة جنود إسرائيليين آخرين، بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، باعتراف جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 خلال معارك غزة.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانا مستمرا على غزة، استشهد خلاله أكثر من 9000 فلسطينيا​​​​​​​، كما اسشتهد أكثر من 100 فلسطيني واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

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