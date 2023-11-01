إسرائيل مُستعدة لمُناقشة هُدنة إنسانية في غزة.. صحيفة تُوضح

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن مصدر، أن إسرائيل "دولة الاحتلال" مُستعدة لمُناقشة هُدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تُفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وقالت الصحيفة: "قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعارض أيضًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنها تعتقد أن فترة الراحة ستسمح لحركة "حماس" الفلسطينية باستعادة عافيتها لمواصلة الهجمات على إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية إلى مدى ملاءمة فترات توقف إنسانية لمغادرة اللاجئين أو توصيل المساعدات الإنسانية.

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف الأعمال العسكرية.

وبحسب موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "حل الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إسرائيل تُوجّه انتقادات حادة لـ "كولومبيا وتشيلي" بعد سحب سفيريهما:

وجهت "وزارة الخارجية الإسرائيلية"، انتقادات حادة لقيام كل من "كولومبيا وتشيلي" باستدعاء سفيريهما احتجاجًا على عدوان الكيان الصهيوني على غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حيات: "إن مواطني كولومبيا وتشيلي ودول أخرى في أمريكا اللاتينية هم أيضًا من بين ضحايا هجوم 7 أكتوبر".

وزعم أن إسرائيل تخوض حربًا فُرضت عليها؛ حرب ضد منظمة تستخدم مواطني قطاع غزة كدروع بشرية.

وتابع أن الاحتلال يدعو كولومبيا وتشيلي إلى الإدانة الصريحة لحركة حماس، متوقعة أن كلا البلدين يدعمان حق إسرائيل في حماية مواطنيها، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين.