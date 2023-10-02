الشيدر بـ 410 جنيهًا للكيلو .. أسعار منتجات الالبان اليوم باسيوط
رصدت بوابة " الوفد " فى جولتها اليومية للتعرف على أسعار المنتجات المختلفة اليوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 حيث سجلت منتجات الالبان اليوم استقرارًا ملحوظًَا فى الاسعار و التى جائت بيانها كالتالى :
سعر كيلو الجبن الشيدر 410 جنيهات
سعر كيلو الجبن الفيومي 105 جنيهات
سعر كيلو الجبن الملوي 105 جنيهات
سعر كيلو جبنة البرميل 105 جنيهات
سعر كيلو الجبن الرومي 200 جنيه
سعر كيلو الجبنة دوبل كريم 95 جنيهًا
سعر كيلو الجبن المبرد 95 جنيهًا
سعر كيلو الجبنة القريش 85 جنيهًا
سعر كيلو اللبن الجاموسي 25 جنيهًا
سعر كيلو الحليب البقري 20 جنيهًا
سعر كيلو الحليب كامل الدسم 30 جنيهًا
سعر لتر حليب جهينة 38 جنيهًا
سعر لتر حليب المراعي 38 جنيهًا