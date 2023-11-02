"معًا لإنقاذ إنسان" تعيد مشرد التجمع لأسرته

أزمات كبار السن المشردين

أنقذت مؤسسة “معًا لإنقاذ إنسان”، بالتعاون مع فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أحد الرجال المشردين في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، وتم إيداع الحالة في مستشفى القاهرة الجديدة لإجراء الكشف الطبي عليها، الذي تبين من نتائجه إصابة الحالة بحمى الفراش وأمراض أخرى متعلقة بسوء التغذية وغيرها.

مؤسسة “معًا لإنقاذ إنسان” تعيد كبار السن المشردين للحياة

صرح المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “معًا لإنقاذ إنسان” للوفد، أن مهمة إنقاذ أهالينا من كبار السن المشردين، وكذلك الأطفال إنما هي رسالة إنسانية واجتماعية مهمة جدًا تنعكس على السلام الاجتماعي، وقال وحيد “إنهم يستحقون التكريم وليس الإهانة وتعرضهم للأخطار والاهمال في ظروف لا آدمية”، مضيفًا أنه استجاب على الفور لنداء الزميلة الإعلامية هناء السيد عند اتصالها به لإنقاذ حالة الرجل المشرد التي نقلها بعض سكان المنطقة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المهندس محمود وحيد رئيس مؤسسة “معًا لإنقاذ إنسان”

وتعاونت المؤسسة مع فريق التدخل السريع الذي استجاب فور إبلاغ مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة تحت إشراف أحمد عبيد، وكيل الوزارة، حيث تبين من سؤال الحالة أنه جاء من محافظة كفر الشيخ منذ فترة طويلة ومع فحص الرقم القومي الخاص به ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجهودات الإعلامية هناء السيد ومؤسسة “معا لإنقاذ إنسان” تعرفت عليه أسرته وحضرت إلى القاهرة، ورافق أحد افرادها الحالة في مستشفى القاهرة الجديدة واصطحبوه فور الانتهاء من رعايته مع كتابة تعهد رسمي بعدم تعرضه للإهانة أو الطرد خارج المنزل.

بدأت مؤسسة “معًا لإنقاذ إنسان” أعمالها الخيرية والاجتماعية كمبادرة في ٢٠١٢ ثم تم إشهارها تحت رقم ٨٢٥ لسنة ٢٠١٦ في وزارة التضامن الاجتماعي لتصبح أول مؤسسة أهلية لإيواء المشردين من كبار السن وضعاف البنية لآخر العمر، وكذلك الأطفال من سن يوم حتى ٦ سنوات، وتعمل المؤسسة التي أسسها المهندس محمود وحيد كمتطوع في البداية على إيواء وعلاج وغذاء المشردين وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى أو إعادتهم لذويهم، بالإضافة إلى تقديم المأكل والمشرب والملبس والغطاء للفقراء والمساكين والمشردين في الشوارع لحين إيجاد مكان في دور الإيواء التابعة للمؤسسة والوزارة في الدقي والهرم والمجمع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وقد حصل المهندس محمود وحيد ومؤسسته على العديد من الجوائز المحلية والعربية تكريمًا للأعمال الإنسانية الجليلة التي يقوم بها للحفاظ على بنيان وسلامة المجتمع المصري.