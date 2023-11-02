بعد تصديق السيسي.. فئات معفاة من قانون الضريبة على الدخل

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب قبل أيام.

ويهدف قانون الضريبة على الدخل الذي حرصت الدولة على تعديله، إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي تعديل قانون الضريبة على الدخل بزيادة حد الإعفاء الضريبي، ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 الف جنيه يستفيد بها محدودي الدخل، حيث يستفيد من تعديلات القانون 13 مليون مواطن بالقطاعين الخاص والعام من هذه الزيادة، ضمن حزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للمواطن مؤخرًا.

ويستفيد من تعديل قانون الضريبة على الدخل، كافة العاملين بالقطاع العام والخاص، إذ يتم إعفاء كل دخل بداية من مبلغ 45 ألف جنيه سنويًا، وتحسب الضريبة عما زاد عن الحد الأدنى من الدخل، إذ يُعفى كل من دخله 3750 جنيهًا شهريًا، ويتمّ حساب الضريبة لكل من زاد دخله عن الحد الأدنى بحساب الضريبة على ما زاد عن الحد الأدنى.

وجاء مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات للنشاط التجاري والصناعي، والثروة العقارية، والنشاط الذهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها تسعة آلاف جنيه سنويا مع إلغاء الشريحة التالية لها.

فيما جاء نص مشروع القانون من مادة واحدة تنص على أن "يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: مادة 8: يكون سعر الضريبة على الدخل:

- 0%.. لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).

- 10%.. على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.

- 15%.. على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.

- 20%.. على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.

- 22.5%.. على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.

-25%.. على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه.

-27.5%.. ما زاد على مليون و200 ألف جنيه.