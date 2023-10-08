قانون الضريبة على الدخل أمام "خطة النواب" اليوم.. تفاصيل

يستعد مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الضريبة على الدخل خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.

تعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة فخري الفقى، 3 اجتماعات غدا الأحد، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ويأتي على رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تعديلات قانون الضريبة

فيما تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهـل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق من توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت هي العامل الرئيسى وراء التعديل الجديد.

وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.

تخفيف الأعباء الضريبية

فيما ذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهـل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق من توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت هي العامل الرئيسى وراء التعديل الجديد.

وجاء مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،بتعديل شرائح ضريبة الدخـل للأشخاص الطبيعييـن ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات لنشاط التجاري والصناعي -الثروة العقارية - النشاط الذهني وغير التجاري) بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.