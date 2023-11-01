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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

 وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.

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مصطفى النقيب: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي‎

  تخفيف الأعباء الضريبية:

 ويستهدف القانون- المنشور فى الجريدة الرسمية-  تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

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مصطفى النقيب: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي‎

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