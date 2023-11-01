الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.

تخفيف الأعباء الضريبية:

ويستهدف القانون- المنشور فى الجريدة الرسمية- تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.