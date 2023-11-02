الخميس 02 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

على هامش المؤتمر الدولي الثاني للأشعة

اتفاق لإنشاء منصة تخزين وأرشفة صور الأشعة والتقارير الطبية للمرضى بالمستشفيات الحكومية

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مع شركة Reap Holding المتخصصة في مجال الأشعة، لإنشاء منصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة والتقارير الطبية، لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني للأشعة، والمقام خلال الفترة من يوم 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى حفظ صور الأشعة الخاصة بالمرضى لإمكانية الرجوع إليها في أي وقت، من خلال ربط جميع المستشفيات الحكومية بمنصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة، بما يساهم في إنشاء ملف الكتروني متكامل لكل مريض،  وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالميكنة والتحول الرقمي .

وأضاف «عبدالغفار» أن هذا البروتوكول، يساهم في إتاحة البيانات للأطباء لتشخيص الأمراض «عن بُعد»، واتخاذ القرارات الطبية السليمة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل تبادل المعلومات الطبية وبما يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة ورئيس المؤتمر، أنه إلى جانب دور المنصة في إتاحة البيانات لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات الطبية بشأن الحالات المرضية، فإن البيانات المتاحة ستساهم في رسم خريطة صحية للمواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مما يساعد متخذي القرار في تحديد الأولويات فيما يخص احتياجات المستشفيات وتوفيرها.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة للأشعة، والدكتور طارق الدياسطي رئيس الجمعية المصرية للأشعة، والدكتورة سهام فوزي مدير عام الإدارة العامة للأشعة، والدكتور طارق بدر مدير إدارة الأشعة، إلى جانب المهندس أحمد العقر رئيس مجلس إدارة شركة Reap Holding.

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