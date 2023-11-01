إسرائيل تُعلن مصرع 16 جنديًا في العملية العسكرية بغزة

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مصرع 16 جنديًا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائلي، قوله إن "15 جنديًا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".

وفي وقت لاحق، تم بالإعلان عن قتيل آخر في معارك غزة يخدم في الكتيبة 749، كما أصيب جندي بجروح خطيرة.

سمح بالإعلان عن قتيل آخر من قوات الجيش في معارك غزة يخدم في الكتيبة 749، كما أصيب جندي بجروح خطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، مقتل 12 من جنوده هجومه على قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يُعلن توسيع عمليات قواته البرية في غزة

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، توسيع عمليات قواته البرية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بالتزامن مع توسيع العمليات البرية لقواتنا البرية، تبذل جهود مشتركة مع القوات البحرية والجوية، من أجل تحييد الهجمات البرية وإلحاق أضرار كبيرة بمنظمة حماس".

وأضاف: "خلال العمليات، تساعد في الاستهداف الطائرات المقاتلة والمروحيات إلى جانب الطائرات المأهولة عن بعد والسفن ومدفعية القوات البرية.. بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل المعلومات التي تم جمعها في الوقت الفعلي على الفور إلى القوات الجوية والقوات البحرية، وعلى أساس ذلك يتم تنفيذ هجمات مشتركة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".

وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.