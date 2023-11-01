الاحتلال الإسرائيلي يُعلن توسيع عمليات قواته البرية في غزة

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، توسيع عمليات قواته البرية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بالتزامن مع توسيع العمليات البرية لقواتنا البرية، تبذل جهود مشتركة مع القوات البحرية والجوية، من أجل تحييد الهجمات البرية وإلحاق أضرار كبيرة بمنظمة حماس".

وأضاف: "خلال العمليات، تساعد في الاستهداف الطائرات المقاتلة والمروحيات إلى جانب الطائرات المأهولة عن بعد والسفن ومدفعية القوات البرية.. بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل المعلومات التي تم جمعها في الوقت الفعلي على الفور إلى القوات الجوية والقوات البحرية، وعلى أساس ذلك يتم تنفيذ هجمات مشتركة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".

وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منطقة الفالوجا ويُصيب العشرات

أُصيب عشرات المواطنين جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف حيًا سكنيًا في منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ تقدر بالعشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهناك تخوف من ارتقاء المزيد، كون المخيم يكتظ بمئات السكان والنازحين".