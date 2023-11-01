الأردن يستدعي سفيرة في إسرائيل احتجاجًا على جرائم الاحتلال

أعلنت "وزارة الخارجية الأردنية"، استدعاء سفيرها من إسرائيل، احتجاجًا على جرائم الاحتلال في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت الخارجية الأردنية، في بيان، أنه تم استدعاء سفير الأردن لدى إسرائيل لرفض المملكة الهاشمية الحرب المُستمرة على قطاع غزة.

وأكدت خارجية الأردن أن سفير تل أبيب لدى عمّان لن يعود إلا بوقف الحرب على غزة.

وشددت الوزارة أن الحرب على قطاع غزة تقتل الأبرياء وتُسبب كارثة إنسانية.

الاحتلال الإسرائيلي يُلقي منشورات تُطالب سكان الضفة بالهجرة إلى الأردن (تفاصيل)

ألقى "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، منشورات في جميع مُدن الضفة تُطالب سكانها بالرحيل إلى الأردن، تحت مُسمى "النكبة قادمة لكم"، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقصفت فصائل المقاومة الفلسطينية "حماس"، تل أبيب برشقات صاروخية ثقيلة من غزة نحو محيط "تل أبيب" ووسط فلسطين المُحتلة.

وأصابت العديد من الأمراض آلاف النازحين الفلسطينيين في "قطاع غزة"، في ظل انعدام مقومات الحياة والنظافة الأساسية بسبب الغارات والحصار الإسرائيلي، ما يُنذر بتحول مراكز النزوح إلى بُؤر للأوبئة، في أعقاب هجمات الاحتلال الإسرائيلي المُتتالية.

ومُنذ 21 يومًا يُواصل "جيش الاحتلال الإسرائيلي" شن غارات جوية مُكثفة على غزة، دمرت أحياء سكنية ومؤسسات صحية وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، ضمن حرب على الفصائل الفلسطينية بدأت في 7 أكتوبر الجاري.