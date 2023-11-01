جماهير الأهلي تُدعم فلسطين من المدرجات "صور"

رفع جمهور الأهلي لافتات دعمه لفلسطين قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه أمام صن داونز الجنوب افريقي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

وهتفت جماهير الأهلي لفلسطين فى مدرجات استاد القاهرة الدولى دعماً لهم ضد القصف الذى يتعرضون له من قبل الاحتلال، وذلك قبل انطلاق المواجهة التى تجمع بين المارد الأحمر صن داونز.

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ويدخل الأهلي لقاء صن داونز، متسلحًا بجماهير القلعة الحمراء بهدف التأهل لنهائي الدوري الأفريقي، ويحتاج الأحمر من تسجيل هدفين لضمان التأهل لنهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الفائز بين من الوداد المغربي والترجي التونسي.

ومن المقرر أن يتواجد ما يقرب من 50 ألف مشجع من جماهير الأهلي في لقاء صن داونز الجنوب أفريقي المرتقب، وتسعى جماهير الأهلي تلعب دور اللاعب رقم 12 أن الجماهير ولديها دور مهم ومؤثر مع الفريق خلال اللقاء بجانب إعلاء التشجيع والمؤازرة من الدقيقة الأولى حتى إطلاق صافرة نهاية اللقاء.

قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.