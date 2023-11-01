دواء طبيعي لمعظم المشاكل الصحية.. طريقة تحضير ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على فوائد لا حصر لها، فهي علاج طبيعي للعديد من المشاكل الصحية مثل: ارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة وحصوات الكلى، لذا نقدم لك طريقة تحضير ماء جوز الهند في المنزل بمكونين فقط وبدون أي تكلفة، ونقدم لك أهم فوائدها الصحية.

ماء جوز الهند

طريقة عمل ماء جوز الهند

المقادير

- جوز الهند : 2 حبة

- ماء : كوب

طريقة التحضير

افتحي حبات جوز الهند وفرّغيها من السوائل، ثم ابرشي الجزء الداخلي الأبيض.

ضعي الماء في قدر على نار متوسطة، واتركيه حتى الغليان، ثم أضيفي برش جوز الهند واتركيه يغلي لحوالي 5 دقائق.

ارفعي القدر عن النار، واتركي جوز الهند منقوع في الماء لمدة ليلة كاملة.

صفّي جوز الهند بمصفاة، واحتفظي بالسائل الأبيض في وعاء زجاجي وأحكمي إغلاقه، ثم ضعيه في الثلاجة إلى حين الاستخدام.

فوائد شرب ماء جوز الهند

يزيل السموم من الجسم

كوب من ماء جوز الهند قبل النوم أو في الليل يعمل كمشروب لإزالة السموم من الجسم، كما أنه يرطب الجسم ويشعرك بالانتعاش.

تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنجنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي، مما يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

يعالج حصى الكلى

ينصح أطباء الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى بشرب ما لا يقل عن 12 كوبًا من الماء يوميًا، وإذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص، فلا تنسَ تضمين ماء جوز الهند في نظامك الغذائي وربما في العشاء.

يخفض ضغط الدم

تساعد ماء جوز الهند في خفض ضغط الدم المرتفع، وقد يؤدي هذا المشروب المزيل للسموم إلى خفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

ملحوظة: إذا كنت ممن يتناولون أدوية لضغط الدم، فمن المستحسن تجنب ماء جوز الهند لأنه يمكن أن يخفضه كثيرًا.

تنظيم مستوى السكر

يحتوي ماء جوز الهند على نسبة قليلة من الكربوهيدرات ومعدل عال من الألياف، فإنه يساعد على حفظ استقرار السكر في دم الإنسان.