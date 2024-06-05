موعد العشرالأوائل من ذي الحجة

موعد العشر الأوائل من ذي الحجة، يشغل بال الكثير من المسلمون بغية اغتنام الفضل والثواب الكبير، والإكثار من العبادات والطاعات والأعمال المستحبة في تلك الأيام، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة، باعتبارها تحدد بداية الأشهر الهجرية.

بداية عشر ذي الحجة 2024

ويتم تحديد موعد بداية عشر ذي الحجة 2024، من خلال استطلاع هلال شهر ذى الحجة لعام 1445 هجريا، والمقرر أن إجراؤه غدًا الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة، الموافق 6 يونيو لعام 2024.

موعد عشر ذي الحجة 2024

موعد عشر ذي الحجة 2024.. وكشفت الحسابات الفلكية أنه عدة شهر ذو القعدة 29 يومًا، ويكون غدًا الخميس هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وتبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 7 يونيو.

العشر الأوائل من ذي الحجة 2024

الجمعة 7 يونيو 2024 ويوافق 1 ذي الحجة.

السبت 8 يونيو 2024 ويوافق 2 ذي الحجة.

الأحد 9 يونيو 2024 ويوافق 3 ذي الحجة.

الإثنين 10 يونيو 2024 ويوافق 4 ذي الحجة.

الثلاثاء 11 يونيو 2024 ويوافق 5 ذي الحجة.

الأربعاء 12 يونيو 2024 ويوافق 6 ذي الحجة.

الخميس 13 يونيو 2024 ويوافق 7 ذي الحجة.

الجمعة 14 يونيو 2024 ويوافق 8 ذي الحجة.

السبت 15 يونيو 2024 ويوافق 9 ذي الحجة.

وقفة عرفات لعام 1445

جدير بالذكر وفقًا للحسابات الفلكية توافق وقفة عرفات لعام 1445 يوم السبت 15 يونيو 2024، وسيكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو 2024.