محمد صلاح يتواجد بشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث بكأس الرابطة

تقام مباراة بورنموث ضد ليفربول، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

في حراسة المرمى: كيفين أوران كيليهير.

في خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - لوكي تشامبرز.

في خط الوسط: هارفي إليوت - إندو - كورتس جونز.

في الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - كودي جاكبو.

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح الى هز شباك بورنموث ومواصلة تحقيق المزيد من الانجازات والأرقام القياسية.

ونجح محمد صلاح بالمساهمة في فوز كبير لفريقه ليفربول على حساب نوتينجهام بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة 10 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز.