كاراجر يتوقع فوز هذا الفريق بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي

كشف جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، عن توقعه للفريق الفائز بلقب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، رغم مرور 10 جولات فقط على انطلاق المسابقة.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي سيستعد بقوة للدور الثاني من الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، من اجل استمرار النتائج الجيدة والتقدم بخطوات ثابته التتويج باللقب .

وأضاف كاراجر: "لدي إحساس شبه دائم عندما كنت أواجه روي كين وجاري نيفيل أثناء لعبنا مع مانشستر يونايتد في الماضي، حتى لو كان الفريق ليس في حالته وإنما يعود في النصف الثاني ويفوز باللقب".

وأكمل: "مانشستر سيتي أثبت للجميع خلال الديربي أنه جدير بالمنافسة على اللقب ومدى قوة لاعبيه، أعتقد أنهم ما زالوا الفريق الذي يصعب هزيمته وسيفوزون باللقب بشكل مريح هذا الموسم".

بينما علق على منافسة ليفربول على اللقب، فقال: "لا أظن أن الريدز قريب أو بعيد مستعد للمنافسة على اللقب رغم اقترابهم من القمة، ولكن الاستمرار فيه صعب".

وأختتم كاراجر تصريحاته، فقال: "الجانرز فعل ذلك الموسم الماضي، على الرغم من أنهم حققوا بداية جيدة ولكن لا يلعبون بشكل جيد هذا الموسم".