ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند في ديربي مانشستر

تمكن النجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل هدفين في شباط نظيره فريق مانشستر يونايتد، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي، ويعتلي ترتيب الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند

وصل إيرلينج هالاند إلى 11 هدف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ونجح في توسيع الفارق بينه وبين النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدف أيضًا في لقاء اليوم ضد نوتنجهام.

يمتلك هالاند 11 هدف في المركز الأول، ويأتي خلفه محمد صلاح نجم ليفربول وهيونج مين سون مهاجم توتنهام برصيد 8 أهداف، وجاء الترتيب كالتالي:-

إيرلينج هالاند 11 هدف "مانشستر سيتي"

سون هيونج مين 8 أهداف "توتنهام"

محمد صلاح 8 أهداف "ليفربول"

كالوم ويلسون 7 أهداف "نيوكاسل يونايتد"

6 أهداف سجلها كل من الكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد وبريان مبيومو لاعب برنتفورد وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد، وهوانج هي تشان نجم ولفرهامبتون.