ليفربول يكتسح نوتينجهام بنتيجة ثقيلة في الدوري الإنجليزي وصلاح يسجل

حقق ليفربول فوزًا هامًا على نظيره نوتينغهام فورست 3 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 10 في دوري المحترفين.

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سيطر فريق ليفربول على مجريات أحداث الشوط الأول من خلال تنفيذ الكثير من الهجمات الهجومية على مرمى نوتينغهام فورست.

سجل البرتغالي جوتا هدفًا ذاتيًا في شباك نوتينجهام فورست عند الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول.

وعند الدقيقة 33 سجل المهاجم نونيز بصناعه دومينك في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على نظيره نوتينغهام بهدفين دون رد.

وبدأ فريق ليفربول من الضغط الدفاعات على نوتينغهام فورست في أحداث الشوط الثاني.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث في مرمي نوتينجهام فورست في الدقيقة 78 ، استغل الفرعون محمد صلاح خطأ حارس نوتينجهام فورست من خلال سرعته سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة نوتينجهام فورست:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز ليفربول على نوتينجهام فورست 3 أهداف دون رد.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول من رصيده عند الدقيقة 23 نقطة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، توقف رصيد نوتينجهام فورست برصيد 10 محتلًا المركز السادس عشر.