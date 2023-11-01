عاجل
منتخب مصر خارج قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

‏تعرف على الأبرز في ترشيحات أفضل مدرب في أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2023، وشهدت ترشيح  مارسيل كولر مدرب الأهلي.

txt

موعد فتح الاستاد و بوابات الدخول لمباراة الأهلي و صن داونز

txt

الأهلي على رأس المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا

txt

معلومات لا تعرفها عن السنغالي عيسى سي حكم مباراة الأهلي وصن داونز

txt

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز في الدوري الأفريقي

الأبرز في ترشيحات أفضل مدرب في أفريقيا

وتم ترشيح السويسري مارسيل كولر للمنافسة على جائزة أفضل مدرب لفريق أفريقي، و عبد الحق بن شيخة مدرب (اتحاد العاصمة)، بجانب وليد الركراكي المدير الفني لـ (منتخب المغرب)، وأليو سيسيه مدرب (منتخب السنغال).

ـ مارسيل كولر

‏ـ وليد الركراكي

‏ـ بنشيخة

‏ـ أليو سيسيه

 

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز، الذي يقام بمدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر المقبل.

 

 

الجريدة الورقية