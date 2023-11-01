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منتخب مصر خارج قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي على رأس المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا

الأهلي
الأهلي

تصدر الأهلي قائمة المرشحين لأفضل 10 أندية في أفريقيا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فيما ضمت القائمة 10 أندية على رأسها الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

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قائمة المرشحين

وتضم القائمة أيضاً اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية ومواطنه شباب بلوزداد الجزائري.
وشملت أيضاً الوداد والرجاء من المغرب والترجي التونسي وماميلودي صن داونز ومارومو جالانتس من جنوب أفريقيا بجانب يانج أفريكانز التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري.
وسيتم تسليم جوائز العام من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في احتفالية ضخمة يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

جوائز الكاف

الدوري الأفريقي..

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم، مباراة فريق الأهلي المصري ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقينضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

وتقام مواجهة مرتقبة بين الاهلي وصن دوانز فى تمام الساعة الثامنة،مساء اليوم، عبر قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.
 

 

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