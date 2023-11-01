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منتخب مصر خارج قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد فتح الاستاد و بوابات الدخول لمباراة الأهلي و صن داونز

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع هيئة ستاد القاهرة  بوابات الدخول وموعد فتح البوابات أمام الراغبين فى حضور مباراة الأهلي و صن داونز ، حيث تقرر أن يتم فتح بوابات الاستاد فى الثانية ظهرا ، وتحديد بوابة ال رشدان للمقصورة والـ  VIP  و الدرجة الاولى شمال ، بينما تم تخصيص بوابة طريق النصر للدرجة الثالثة يمين، و بوابة صلاح سالم للدرجة الثانية و الثالثة شمال.
يلتقى اليوم فريق الاهلى مع  نظيره الجنوب أفريقي صن داونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الافريقى فى اللقاء الذى  يقام باستاد القاهرة الدولى ، بحثاً عن بلوغ المباراة النهائية في حضور جماهيره، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

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