يواجه فريق الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، نظيره صن داونز الجنوب افريقي، مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز في الدوري الأفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، وكهربا.

وحجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بطاقة التأهل الى نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، بعد هزيمة نظيره سيمبا التنزاني 3-3 بمجموعة المباراتين.

وتأهل صن داونز الى الدور نصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون رد، في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

ويلتقي فريق الأهلي بنظيره صن دوانز فى تمام الساعة الثامنة، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونزفي الدوري الأفريقي

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز مساء اليوم، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، بعدما أعلنت حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.