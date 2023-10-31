موعد مواجهة الوداد والترجي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

يستضيف ملعب حماد العقربي بمدينة رادس ، مواجهة الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره الوداد المغربي ، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة أون تايم سبورتس 1 ، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب قد انتهى بتفوق صعب للوداد بهدف من دون رد.

على صعيد متصل ، شدد عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي على جاهزية لاعبيه لمواجهة الغد المرتقبة ، مشددًا على أهمية عامل اللياقة البدنية في مواجهة الغد والحفاظ على نتيجة لقاء الذهاب .

وواصل بطولة الدوري الأفريقي تشهد ضغطًا كبيرًا ، ليس هناك فاصلاً زمنيًا كبيرًا بين مواجهتي الذهاب والإياب.

الأهلي وصن داونز ..

على صعيد آخر ، يلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي غدًا في إياب المرحلة ذاتها من البطولة، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بتفوق الف ريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على جاهزية الفريق لخوض مواجهة صن داونز.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء: «سعيد للغاية لأن مباراة الغد سوف تشهد السماح بحضور السعة الكاملة من جمهورنا الذي نعرف جيدًا أهميته، وهو جمهور عظيم قادر على تحريك الصخر، ووجوده يمنحنا الدوافع اللازمة لتحقيق أهدافنا».

وأضاف: «مباراة الغد سوف تكون خططية في المقام الأول، سوف نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالبطولة».



وأضاف : «في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا كان لنا ركلة جزاء مؤكدة بعدما تعرض بيرسي تاو لإعاقة واضحة.. لم أتحدث عن قرارات غير مؤثرة في سير اللقاء، وكان يتوجب على حكم الفيديو استدعاء حكم الساحة وهو ما لم يحدث.. أتمنى في مباراة الغد أن يدرك الجميع أن هذه مهمة حكام الفيديو بشكل عام».

وأنهى تصريحاته مشددًا على أن الجهاز الفني لا يملك رفاهية الوقت خاصة أن الفريق أمامه مران واحد فقط سوف يقوم خلاله بفحص جاهزية اللاعبين، وأن كل لاعب سيكون مطلوب منه تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة من الناحية الفنية والبدنية من أجل الفوز والتأهل للنهائي.