مدرب صن داونز : الأهلي دائم الشكوى قبل ملاقاتنا .. أتعجب هذا الأمر

أبدى رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ، دهشته قبل ملاقاة الأهلي المرتقبة المقرر لها غد الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.





وقال رولاني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء اليوم الثلاثاء ، أن فريقه على أتم الجاهزية لمواجهة الغد وبإمكانه زيارة الشباك وحسم التأهل إلى نهائي البطولة الجديدة.

وواصل قائلاً لا أعلم سر شكوى الأهلي باستمرار قبل مواجهتنا خاصة في مباريات الذهاب ، الأمر هذا يتكرر كثيرًا عند تحديد موعد المباراة واللعب في فترة معينة أثناء اليوم.

وأضاف ، الأهلي أيضًا يشكوى قبل تعرضه لأي هزيمة أمامنا ويعترض على التحكيم دومًا ، ولا أعلم سر هذا ، نحن من تضررنا نتيجة أخطاء التحكيم في مواجهة الأحد الماضي.

ويلتقي الفريقان في تمام الثامنة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بتفوق الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد.

الاجتماع الفني للمواجهة ..

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصن داونز صباح اليوم الثلاثاء؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة.

وأسفرت فعاليات الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقما باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.