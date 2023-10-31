28 نوفمبر.. الحُكم على مُتهم في "خلية السويس"

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قرارًا بحجز إعادة محاكمة متهم صادر بحقه حكما غيابيا بالإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 28 نوفمبر للحكم.

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كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية