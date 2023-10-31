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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

28 نوفمبر.. الحُكم على مُتهم في "خلية السويس"

محاكمة
محاكمة

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قرارًا بحجز إعادة محاكمة متهم صادر بحقه حكما غيابيا بالإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 28 نوفمبر للحكم.

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كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية

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